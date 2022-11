Ex-«Love-Island»-Kandidat: Henrik Stoltenberg gibt jetzt sein Wissen als Selbstdarsteller weiter

Henrik Stoltenberg ist bekannt geworden durch seine Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie «Love Island», «Promis unter Palmen» oder «Temptation Island VIP».

In Henrik Stoltenbergs Firma lernen angehende Content Creator, mit welchen Tricks sie ihre Reichweite steigern können. Ziel ist es, den angehenden Influencern dabei zu helfen, ihren eigenen Markenkern herauszufinden. Auf dem Lehrplan der Schule stehen unter anderem Rhetorik und Content-Lehre. Einer der ersten Schüler der «Stoltenberg AG» ist der 19-jährige Schüler DJ Marcus Gralek aus Moers. Er startet seine Influencer-Karriere mit rund 2000 Followern. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, auf über 10’000 Follower zu kommen und erste Werbedeals an Land zu ziehen.

Er will im Gespräch bleiben

Influencer Henrik Stoltenberg selbst weiss, wie man sich gekonnt in Szene setzt, um im Gespräch zu bleiben. Über seinem Schreibtisch im Büro hängt ein grosses Bild, das ihn nackt auf einem Pferd sitzend zeigt. Dieses Foto ging in den letzten Wochen auf Social Media viral. Um seine Vision von einer eigenen Influencer-Schule zu verwirklichen, hat er sich Hilfe mit ins Boot geholt. Das Team der «Stoltenberg AG» setzt sich vorerst aus vier Mitarbeitern zusammen. Zurzeit arbeitet Stoltenbergs Firma an einer Website, über die Influencer mit wenig Aufwand eigene Werbeartikel verkaufen können.