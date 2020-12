Seit Tagen sind einige Landschaften weiss. In den Wäldern liegt der Schnee seit dem Wochenende auf Bäumen und Ästen. «Das ist eine Gefahr», sagt Ernst Vetsch, Revierförster der Ortsgemeinde Wartau im Kanton St. Gallen. Er warnt vor herunterfallenden Ästen. Gegenüber dem «Werdenberger & Obertoggenburger» meint der Revierförster: «Es liegen viele Äste am Boden, darunter hat es richtige Prügel.» Die Äste seien bis zu 15 Zentimeter dick und bis zu 100 Kilogramm schwer. Zu 20 Minuten führt Vetsch aus, es sehe von Wartau bis Rüti ähnlich aus in den Wäldern und an den Waldrändern. Überall lägen Äste herum.