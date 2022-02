Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) – Herabfallendes Stromkabel tötet auf belebtem Markt 26 Menschen

Pepele News via REUTERS

Das Kabel fiel am frühen Morgen auf einem Markt in Kinshasa zu Boden.

Durch einen Stromschlag sind in der Demokratischen Republik Kongo mindestens 26 Menschen gestorben, als am ein Starkstromkabel auf einen belebten Marktplatz stürzte. Das Unglück ereignete sich bei starkem Regen am Mittwochmorgen auf dem beliebten Lebensmittelmarkt Matadi-Kibala im Westen der Hauptstadt Kinshasa, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Stromleitung sei gegen fünf Uhr morgens herabgestürzt. Die meisten Opfer seien Marktverkäufer und Pendler, die auf den Bus gewartet hätten, erklärte die Polizei.