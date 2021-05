Gefahr aus dem All : Herabstürzender Weltraumschrott – «China kümmert sich absichtlich nicht»

Im Westen warnen Experten vor Trümmern, die zwischen Dienstag und Freitag zur Erde stürzen dürften. China nehme diese Gefahr bewusst in Kauf, so ein Astrophysiker.

Die Bruchstücke dürften «sehr wahrscheinlich in internationale Gewässer fallen, und die Leute müssen sich keine Sorgen machen», schreibt das englischsprachige Propagandaorgan «Global Times» unter Hinweis auf Raumfahrtexperten. Die Warnungen der Experten seien «nichts anderes als westlicher Rummel um eine Bedrohung durch China» in der Raumfahrt.

«Fahrlässiges Design»

Die Schweiz und Deutschland liegen voraussichtlich nicht in der Risikozone. Diese umfasst laut Esa jeden Teil der Erdoberfläche zwischen dem 41. Grad nördlicher und dem 41. Grad südlicher Breite. In Europa zählen unter anderem Teile von Spanien, Italien oder Griechenland dazu.

Das sieht Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts, anders. Das Design der Rakete entspreche nicht den heutigen Standards und sei schlicht «fahrlässig».

Unmögliche Vorhersagen

Andere Länder würden dafür sorgen, dass der Hauptteil ihrer Raketen nicht im Orbit blieben, sondern in eine Flugbahn gebracht würden, um gezielt ins Meer zu stürzen. Die «Langer Marsch 5B» sei hingegen so gebaut, dass sie etwa eine Woche später durch die Anziehungskraft an einem «willkürlichen Ort» in die Atmosphäre der Erde eintrete. Peking habe sich beim Bau der neuen Rakete keine Mühe gegeben, das Schrottproblem zu verhindern, so McDowell auf Spiegel.de: «Sie kümmern sich absichtlich nicht darum».