Herbstwetter: Es ist «sehr unbeständig und sehr windig»

Im Osten bleibt es am Mittwoch länger trocken. Vom Westen her zieht der Regen auf.

Diese Woche stehe im Zeichen von Tiefdruckgebieten, weshalb das Wetter «sehr unbeständig und sehr windig» sei, heisst es beim «Wetterflash» von MeteoNews. Es sind deshalb am Mittwoch weitere Niederschläge zu erwarten. In der Zentral- und Ostschweiz sowie im Tessin ist es am Morgen noch trocken, es kann sogar die Sonne scheinen. Vom Westen her zieht dann aber Regen übers Land.