Herbst wo bleibst du?: Der erste Oktobertag könnte bereits den Temperaturrekord brechen

Am Montag sollte der Oktober bereits den Rekord brechen.

Am Montag werden Temperaturen von bis zu 28 Grad erwartet.

Ab nächster Woche sollen die Temperaturen wieder steigen, wie MeteoNews schreibt. Bereits am Freitag soll es oft sonnig und sommerlich warm werden. In der ganzen Schweiz schein meistens die Sonne, die Temperaturen sollten bis auf 25 Grad klettern.

Am Samstag könnte es dann im Norden wieder etwas dichtere Wolken geben und entlang der Alpen könnte es etwas regnen. Mit dieser Wettervorhersage geht der September mit etwa 22 Grad zu Ende, während es im Süden der Schweiz weiterhin sommerlich warm bleibt.

Folgt auf den Rekord-September ein Rekord-Oktober?

Am Montag werden diese Temperaturrekorde erwartet.

Am Montag erwarten uns laut MeteoNews dann wieder 25 Grad und mehr. Mit Ausnahme der Föhntäler und des Tessins sind sogar lokal Oktober-Temperaturrekorde möglich. In Basel und Genf könnten die Temperaturen bis auf 28 Grad klettern.

Während das Wetter am Dienstag dann kurz einbricht, sollte es in der zweiten Wochenhälfte mit einem neuen Hoch sehr milde werden. Dies vor allem in den Bergen. Doch auch im Flachland sollte es noch nicht herbstlich kühl werden.