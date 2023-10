Herbstbilanz: Rekordverdächtiger Oktober nur vom Vorjahr geschlagen

Während aufs Monatsende nassgraues Wetter den Herbst trübt, zeigt sich der Oktober 2023 in der Bilanz so warm wie fast keiner seiner Vorgänger. Mehrere Orte verzeichnen Höchstwerte.

Auf der seit 1864 geführten Temperaturstatistik ist der Oktober 2023 ein klarer Rekordanwärter. meteoschweiz.admin Temperaturen von durchschnittlich 3,1 Grad über dem Mittel von 1991 bis 2020 luden bis spät in den Monat hinein zum Verweilen im Freien ein. 20min/Matthias Spicher Im Tessin wurden an mehreren Orten Rekordwerte verzeichnet – etwa in Locarno-Monti, wo die mildeste 14-Tage-Periode im Oktober seit Messbeginn 1883 verzeichnet wurde. Der rote Punkt zeigt den aktuellen Oktober, die rote Linie das 20-jährige gleitende Mittel. meteoschweiz.admin

Darum gehts Im Oktober war es warm – so warm wie noch fast nie seit Messbeginn.

Lugano verzeichnet etwa den wärmsten Oktober.

Die hohen Temperaturen gehen auch an der Natur nicht ohne Spuren vorbei.

Nach einem scheinbar nicht enden wollenden Sommer neigt sich der Oktober mit viel Regen und grauem Wetter dem Ende zu – Zeit für einen Wetterrückblick. Seit Monatsbeginn erlebte die Schweiz den zweitwärmsten Oktober seit dem Start der Aufzeichnungen im Jahr 1864. Landesweit lag die Durchschnittstemperatur bei 9,8 Grad Celsius, was 3,1 Grad über dem Mittel von 1991 bis 2020 liegt.

Die Sonnenstube Lugano verzeichnete mit 2,8 Grad Celsius über der Norm den wärmsten Oktober seit Beginn der Messungen. In Altdorf wurde mit 2,9 Grad über der Norm der Rekordwert vom Oktober 2006 wieder erreicht.

Im Vorjahr war schon einige Tage vor Ende des Oktober 2022 klar, dass zuvor nie so hohe Monatstemperaturen gemessen wurden. 20Min/sagron

Seit ab dem Jahr 1864 Messdaten zentral gesammelt werden, sticht im Temperaturvergleich nur ein Oktober hervor: jener vom Vorjahr 2022, als das Oktobermittel in der Schweiz bei 10,4 Grad Celsius oder 3,8 Grad über der Norm lag. Insgesamt ist der Oktober in der Schweiz seit der vorindustriellen Zeit (1871–1900) um 2,7 Grad Celsius wärmer geworden, wie Meteo Schweiz in ihrem Blog schreibt.

Neun Sommertage im Oktober

In der ersten Oktoberhälfte 2023 herrschte Hochdruckwetter, das Sonnenschein und Rekordtemperaturen brachte. Tatsächlich meldeten 38 Messstellen die höchsten Tageshöchsttemperaturen für den Oktober, wobei an einigen Orten Tageshöchstwerte von 25 Grad Celsius und mehr erreicht wurden. Basel-Binningen erlebte mit neun Sommertagen einen bisher beispiellos warmen Oktober.

Das sonnige Hochdruckwetter hielt über einen längeren Zeitraum an und sorgte für milde Bedingungen. In der Nordschweiz lagen die Temperaturen ein Grad Celsius oder mehr über den bisherigen Höchstwerten, während die Temperaturen auf der Alpensüdseite in den ersten 14 Oktobertagen rund zwei Grad Celsius über dem bisherigen Oktobermaximum lagen.

Jetzt kommt und bleibt der Regen

Während es in der ersten Monatshälfte so gut wie keinen Niederschlag gab, sorgten zuerst eine Kaltfront ab dem 14. und später Luftströme aus Südwesten für erhebliche Niederschläge, vor allem auf der Alpensüdseite. Auf Ende Monat gab es dann verbreitete Niederschläge, die auch von starken Winden begleitet wurden und bis in den November anhalten dürften.

Darum liess das Herbstlaub so auf sich warten Die lang anhaltende Wärme im September und Oktober verzögerte die Blattverfärbung der Laubbäume in der Schweiz. Normalerweise wird das Chlorophyll abgebaut, was zu gelben und orangefarbenen Pigmenten führt, wenn sich die Blätter bei sonnigem Wetter und niedrigen Nachttemperaturen verfärben. Die wärmeren Bedingungen führten jedoch dazu, dass sich die Herbstfarben nicht so intensiv wie üblich entwickelten. Die Verfärbung der verschiedenen Baumarten begann später als im Durchschnitt, bei einigen Sorten mit einer Verzögerung von zwei bis sechs Tagen. Nadelverfärbungen bei der Lärche wurden laut Meteo Schweiz erst an einigen wenigen Standorten beobachtet, die von der Witterung, der Tageslänge, dem Standort und der Bodentrockenheit beeinflusst wurden.