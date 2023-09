Herbstferien: Autos stauen sich vor dem Gotthard

In einigen Kantonen haben die Herbstferien begonnen. Und wie es aussieht, zieht es viele Reisende gen Süden. So staut sich in den Morgenstunden der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal bereits auf zehn Kilometer. Die Überlastung bringt einen Zeitverlust von einer Stunde und 40 Minuten mit sich, wie der TCS via X berichtet.