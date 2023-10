Herbstjacke: Diese vier Trendjacken wärmen dich an kalten Tagen

Der (fast) bodenlange Mantel

Es wird lang – beinahe bodenlang. Denn Mäntel sollen dieses Jahr nicht vor den Knien enden. Im Trend liegen extralange Exemplare. So stylt zum Beispiel das Model Elsa Hosk einen grauen Wollmantel, der ihr bis zu den Knöcheln reicht. Wetterbedingt trägt Elsa Hosk, die in Los Angeles lebt, unter dem Mantel nicht viel. Doch wer hierzulande den langen Mantel nicht mit Shorts und T-Shirt kombinieren will, lässt sich nur von der Jacke, nicht dem Rest des Looks inspirieren.