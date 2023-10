Stimmungstief im Herbst und Winter

Die Tage werden kürzer und düsterer. Der Mangel an Sonnenlicht drückt vielen Menschen aufs Gemüt. Was tun junge Bernerinnen und Berner gegen das herbstliche Stimmungstief?

Darum gehts 15 bis 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung entwickeln im Herbst ein Stimmungstief, den sogenannten Winterblues.

Als Grund vermuten die meisten Forscher einen Mangel des Sonnenlichts.

20 Minuten wollte von jungen Leuten aus Bern wissen, wie sie der dunklen Jahreszeit entgegenblicken und wie sie sich vor dem herbstlichen Stimmungstief schützen.

Sobald die Tage kürzer werden, stellt sich bei vielen Menschen eine gewisse Antriebslosigkeit ein. Man spricht hierbei von einem Winterblues oder in Extremfällen von einer saisonal-affektiven Depression, kurz SAD. Dabei handelt es sich um ein emotionales Leiden, das von der Jahreszeit abhängig ist. Das gesamte Gemüt verschlechtert sich, man erlebt Lustlosigkeit, ist erschöpft, schläft und isst mehr. Rund ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung soll laut Studien von diesem Stimmungstief betroffen sein. Als Grund vermuten Forschende den Mangel an Sonnenlicht.

Wie blicken junge Bernerinnen und Berner der dunklen Jahreszeit entgegen? Und wie beugen sie dem herbstlichen Stimmungstief vor? 20 Minuten hat sich auf der Strasse umgehört.

Bewusst die Seele pflegen

«Mein psychischer Zustand fühlt sich in dieser Jahreszeit fragiler an. Nicht nur ich, sondern auch viele Leute in meinem Umkreis haben erhebliche Probleme mit der Dunkelheit. Geht man morgens aus dem Haus, ist es immer noch dunkel, kommt man abends nach Hause, ist es schon wieder dunkel. Ich weiss, dass ich in dieser Zeit mehr auf meine seelische Hygiene achten muss», sagt Studentin Lenina (23).

Ihre Uni-Kollegin Elena (23) stimmt ihr dabei zu. «Man gibt sein Bestes. Ich versuche, den Unialltag mit meiner Freizeit zu verbinden. Solange es von den Temperaturen her noch geht, kann man gemeinsam draussen lernen und sich gegenseitig motivieren.»

«Obwohl der Herbst auch etwas Gemütliches hat, sorgt das Düstere und Graue bei mir für Demotivation. Ich bin extrem müde und möchte am liebsten nur im Bett liegen. An solchen Tagen hilft es mir, meinen Tag gezielt zu planen. An Wochenenden unternehme ich oft kleine Ausflüge oder gestalte gemütliche Selfcare-Days. So schenke ich den dunklen Tagen etwas Abwechslung», sagt Sophie (19).

Lichtmangel sowie die Selfcare-Days sind auch bei Angelina (21) ein Thema. «Ich habe sehr mit dem Licht zu kämpfen. Dass es so schnell dunkel wird, finde ich deprimierend. Gerade den Mangel an Vitamin D bekomme ich bezüglich meiner Happyness zu spüren. Ich versuche, in dieser Zeit bewusst Tage für mich einzuplanen. Mir hilft hierbei die Bewegung. Doch auch die sozialen Kontakte probiere ich stets zu pflegen.»

Auch Laura (16) und Nilay (15) lenken sich in der dunkleren Jahreszeit gezielt ab. «Wir gehen oft zusammen im Wald spazieren, gerade im Herbst mit den verschieden Blätterfarben gefällt es uns sehr.»

Mehr Familienzeit

Einige junge Leute erzählen 20 Minuten auch, dass sie in den dunklen Tagen vermehrt Zeit mit der Familie verbringen. So etwa die 19-jährige Medizinstudentin Tanisha. «Im Sommer hat jeder seine eigenen Pläne und wir sind selten alle zu Hause. Deshalb ist es bei uns im Herbst allmählich zur Tradition geworden, dass wir bewusst mehr Zeit miteinander verbringen. Wir kochen oder backen beispielsweise gemeinsam oder schauen Filme.»

