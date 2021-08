Basel - Herbstmesse findet definitiv statt, allerdings hinter Gittern

Riesenrad, Botschauteli und Häfelimärt kehren im Herbst wieder zurück. Die Basler Herbstmesse wird dieses Jahr vom 23. Oktober bis 7. November definitiv stattfinden. Das erklärte die Leiterin des Basler Standortmarketings, Sabine Horvath, am Dienstag gegenüber Onlinereports . Zum Schutzkonzept machte sie nur vage Angaben. Klar ist aber: Die Fahrt auf der Achterbahn und den Mässmogge gibt es nur mit Covid-Zertifikat. Die Veranstaltungsorte würden eingezäunt werden, Zutritt erhalte nur, wer geimpft, getestet oder genesen sei.

Details zur Organisation der Zutrittskontrolle verriet sie noch nicht. In den kommenden Wochen könne es noch Anpassungen geben. Unsicherheiten gebe es auch noch in Bezug auf einen allfälligen Bundesratsentscheid vom Mittwoch. «Wir werden aber in der zweiten Septemberhälfte die Messe vorstellen», lässt sie sich von dem Nachrichtenportal zitieren.