SVP will Organentnahme nach Herztod verbieten — das sagt ihr dazu

Die einen finden, dass jeder machen sollte, was er will. Andere plädieren auf das Gewissen der Mitmenschen.

Organspende ist ein kontroverses Thema. Immer wieder wird eine neue Diskussion entfacht. So auch derzeit, denn: Die Organentnahme nach einem Herzkreislauf-Stillstand ist umstritten und steht jetzt im Parlament zur Diskussion. Am Mittwoch entscheidet der Nationalrat über einen Antrag der SVP, diese Art von Organspende zu verbieten — damit würden die Organspenden nach Herztod, die heute 46 Prozent der Organspenden betragen, wegfallen.



Der Grossteil der Leserinnen und Leser teilen eine Meinung. FleissigesBienchen bricht es herunter: «Kann jeder sehen, wie er will, aber mein Körper gehört mir und nicht einem Gesetz.» Ähnlich sieht es Marcotre: «Das sollte die Politik grundsätzlich nicht entscheiden dürfen. Wenn ich nicht will, dass man mir Organe entnimmt, will ich das nicht. Dann sollte niemand das Recht haben, das Gegenteil zu erzwingen.» Klar ist jedoch: Die Abstimmung erfolgt im Rahmen einer Revision des Transplantationsgesetzes, die im Grundsatz kaum bestritten ist. Auch nach der Revision wird die Organspende freiwillig bleiben. Swiss52 geht noch etwas weiter. Er schreibt: «Es tut mir leid für Menschen, die ein Organ benötigen, aber ich habe kein Vertrauen zu den Ärzten!»