Wetter: Der Oktober und der Herbst waren zu warm

Sommer im Herbst: So präsentierte sich der Oktober bis jetzt. Nach dem Wetterumschwung vom Samstag zieht MeteoNews Schweiz eine erste Bilanz: Der Oktober 2023 war bis jetzt landesweit 5,4 Grad zu warm, heisst es auf X. Der Herbst ist meteorologisch gesehen zur Hälfte vorbei. Zusammen mit dem September sei er um 4,4 Grad zu warm gewesen. «Das ist enorm», kommentiert der Wetterdienst:

Allgemeine Lage: Am Sonntag befindet sich die Schweiz in der Südostflanke eines Hochdrucksystems über den britischen Inseln, das das Wetter auch am Montag noch mitbestimmt. Danach folgt Mitte Woche wieder ein Tiefdruckgebiet.