Herbstzeit ist Blenderzeit: Tipps zum richtigen Einsatz von Nebellicht im Herbst

Frage von Alena ans Viva-Expertenteam:

Antwort:

Der Passus mit den 50 Metern fürs Nebelschlusslicht wurde zwecks Vereinfachung gestrichen. Seither darf man Nebellicht laut Verkehrsregelverordnung verwenden, «wenn die Sicht wegen Nebels, Schneetreibens oder starken Regens erheblich eingeschränkt ist». Aber was heisst «erheblich»? Faustregel: 200 Meter Sicht, also ausserorts vier Leitpfosten weit. Aber für die grelle hintere Nebelleuchte sollte man sich freiwillig weiter an die 50-Meter-Regel halten. Übrigens: Bei 50 Meter Sicht dürfte man eigentlich nur noch 50 km/h fahren.