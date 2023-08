Herisau: Auto wird von Appenzeller Bahn erfasst und 25 Meter weggeschleudert

Am Donnerstagmorgen fuhr eine 82-Jährige um elf Uhr von Zürich kommend mit ihrem Auto auf der Industriestrasse in Richtung Alpsteinstrasse. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilte, fuhr sie aus bisher unbekannten Gründen trotz bereits blinkendem Signal auf den Bahnübergang.

Da sich die Schranken zwischenzeitlich gesenkt hatten, konnte die Frau ihre Fahrt nicht mehr weiter fortsetzen. In der Folge wurde das Auto von dem aus Richtung Bahnhof Herisau heranfahrenden Zug der Appenzeller Bahnen erfasst und weggeschleudert. Schliesslich kam das Auto in rund 25 Metern Entfernung vom Bahnübergang und in total beschädigtem Zustand zum Stillstand.