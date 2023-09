Herisau AR: Riesiges Picknicktuch bedeckt die Innenstadt

Am Sonntag wurden im Rahmen des achten Bignik in Herisau Tücher auf ungefähr 10’000 Quadratmetern ausgelegt.

«Das ganze Zentrum von Herisau war bedeckt»

Am Sonntag fand die achte Auslegung des Bignik in Herisau AR statt. Beim Kunstprojekt handelt es sich um ein grosses, rot-weisses Picknicktuch mit ungefähr 12’000 ausgelegten Tüchern. «Das ganze Zentrum von Herisau war bedeckt», sagt Karin Jung, Stiftungsrätin der Herisauer Stiftung Dorfbild, zu 20 Minuten.

So verlief das achte Bignik

«Es war ein perfekter Tag», heisst es in der Medienmitteilung der Stiftung Dorfbild Herisau, die das Bignik organisierte. Damit beziehen sie sich auf das sonnige und damit «perfekte» Picknick- oder «Bignik»-Wetter. Um neun Uhr morgens starteten die Organisatorinnen und Organisatoren damit, die Tücher in der Stadt auszulegen.

«Es gab viele Freiwillige, die sowohl morgens als auch abends geholfen haben, die Bignik-Module auszulegen und wieder zusammenzulegen. Dadurch waren wir morgens nach rund zwei Stunden damit fertig, die Tücher über eine Fläche von geschätzt 10’000 Quadratmetern auszulegen», so Jung. Trotzdem ist das Projekt aber noch weit von seinem Ziel entfernt, so viele Tücher auszulegen, wie die Ostschweiz Einwohner und Einwohnerinnen hat. Dieses soll bis 2040 erreicht und so gross wie ungefähr 100 Fussballfelder werden. Um das Ziel zu erreichen, kommen jedes Jahr an einem Tag Freiwillige zusammen, um Stoffteile zusammenzunähen. «Dieses Jahr kamen ungefähr 30 bis 40 Freiwillige über den Tag verteilt», sagt Jung.