Herisau: Optikergeschäft rettet den traditionellen Glühweinstand

Der vorerst abgesagte Glühweinstand in Herisau wurde von einem Optikergeschäft gerettet.

Mit Kommentaren wie «Einfach nur traurig für Herisau» oder «Schade, ich habe dort so tolle Stunden verbracht» reagierten Leute in einer Facebook-Gruppe auf die Nachricht, dass der Glühweinstand in Herisau dieses Jahr nicht stattfinden wird. Der bisherige Betreiber des Herisauer Weihnachtszaubers musste aufgrund von Personalmangel kurzfristig für dieses Jahr absagen.