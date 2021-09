Spätsommerwetter - Hochdruckgebiet Hermelinde bringt Temperaturen bis 28 Grad

Am Wochenende bildeten sich tagsüber über dem Relief Quellwolken, welche vor allem in den südlichen und westlichen Alpen sowie im Jura ein paar Schauer oder lokale Gewitter mit sich brachten.

Ein traumhaftes Wochenende neigt sich dem Ende zu. Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter dürfen sich freuen, denn dank dem Hochdruckgebiet Hermeline geht es mit sonnigem Spätsommerwetter weiter. «Ideale Bedingungen also für die Badi oder einen Ausflug in die Berge», schreibt MeteoNews. Einzelne Quellwolken sind in den Bergen und lokal auch einige Schauer möglich.

Die Schweiz liegt an seiner Südwestflanke im Bereich einer schwachen Bisenströmung. Auch in der kommenden Woche bleibt unser Wetter lange Zeit ruhig und hochdruckbestimmt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 22 und 28 Grad. Am wärmsten wird es im Wallis und in Basel, am kühlsten in der Ostschweiz.