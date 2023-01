Hermeline im Winterfell – Schneemangel macht ihre Tarnung zunichte

Eine Leserin begegnete bei einem Spaziergang einem weissen Hermelin, einem einheimischen Frettchen. Die Tiere könnten sich in Zukunft an die höheren Temperaturen und schneefreien Winter anpassen und die Verfärbung auslassen.

1 / 3 Ein Hermelin steckt in Gossau SG neugierig seinen Kopf aus seinem Bau. News-Scout «So ein Tier habe ich noch nie gesehen. Ich war aber ganz entzückt von der Sichtung», so Ursi Holenstein zu 20 Minuten. News-Scout Doch wie läuft so ein Fellwechsel ab? «Ist ein Haar ausgewachsen, löst es sich von seiner Wurzel. Beim nächsten Fellwechsel wird es von dem nachwachsenden neuen Haar langsam verdrängt», so Claude Andrist. News-Scout

Darum gehts Eine Spaziergängerin entdeckte ein ungewohntes Tier bei einem Bach in Gossau SG.

Es handelt sich dabei um ein Hermelin.

Durch das warme Klima könnten die Tiere laut dem Biologen Claude Andrist bald nur noch mit ihrem Sommergewand in der Schweiz vorkommen.

Bei einem Spaziergang am Samstagmorgen machte eine Gossauerin an der Bachwiesenstrasse in Gossau SG eine spezielle Begegnung. «Gegen acht Uhr morgens habe ich das weisse Tierchen gesehen. Mithilfe einer Tiererkennungsapp kam ich zum Schluss, dass es sich um ein Hermelin handeln muss», sagt Ursi Holenstein zu 20 Minuten.

Rund zehn Minuten lang beobachtete die Spaziergängerin das weisse Wiesel-Tier. «Es kam immer wieder aus seinem Bau heraus und war sehr neugierig, es hat sich alles andere als scheu verhalten.» Hermeline wechseln zur Winterzeit die Farbe ihres Felles von Braun zu Weiss.

«Solche Begegnungen sind immer etwas Besonderes»

Das Tier sticht aktuell mit seinem zur Tarnung umgewandelten weissen Wintergewand deutlich aus der grünen Landschaft heraus. Denn in Gossau fehlt jegliche Spur von Schnee. «Ich finde eine solche Begegnung mit einem seltenen Tier jedoch immer etwas sehr Spezielles. So ein Tier habe ich hier noch nie gesehen», so Ursi Holenstein weiter. Hermeline sind über einen Grossteil der nördlichen Hemisphäre verbreitet, von Nordamerika über Europa und Sibirien bis nach Japan.

Hast du auch schon mal ein Hermelin gesehen? Ja, mehrere Male sogar. Einmal und ich war völlig aus dem Häuschen. Leider noch nicht. Ich interessiere mich nicht für Wildtiere.

Fellfarbe je nach Breitengrad

«Ich nehme an, dass sich die Hermeline bei uns in tieferen Lagen vielleicht auch anpassen können und auch keinen Fellwechsel mehr machen», erklärt Claude Andrist, Projektleiter in Biologie von der Organisation Wildtier Schweiz. In Teilen ihres Verbreitungsgebiets machen Hermeline laut dem Biologen keinen Fellwechsel: In den wärmeren Bereichen sind sie ganzjährig braun-weiss, im hohen Norden verlieren sie dagegen nie das weisse Winterfell.

Wildtiere können sich nicht schnell genug an Klima anpassen

Der Klimawandel hat auf die einheimischen Wildtiere einen grossen Einfluss, auch auf die Hermeline. «Von vielen Tierarten ist bekannt, dass sie sich an den Klimawandel anpassen und sich beispielsweise früher im Jahr fortpflanzen, damit die Nahrungsverfügbarkeit optimal ist, wenn die Jungtiere zur Welt kommen. Allerdings schreitet der Klimawandel so rasch voran, dass sich viele Arten nicht schnell genug anpassen können», so Andrist. Beim Fellwechsel kann das für Tiere zum Problem werden: Schneehasen sind zum Beispiel leichte Beute, wenn ihr Fell weiss erscheint, sie sich aber nicht auf Schnee, sondern einer grünen Wiese bewegen. Das gilt ähnlich auch für das Hermelin.



Übrigens: Wer Wildtier-Beobachtungen macht, wie beispielsweise ein Hermelin, wird gebeten, diese auf einer Meldeplattform anzugeben.