Das denkt die Community über die Massenentlassungen bei Hero

Darum gehts Die Schweizer Traditionsfirma Hero schliesst ihren Produktionsstandort in Lenzburg.

Rund 50 Mitarbeitende sollen entlassen werden.

Ein Viertel der Mitarbeitenden der Traditionsfirma Hero soll entlassen werden. Das wurde am Mittwochnachmittag bekannt. Grund dafür ist die Schliessung der Produktionsstätte in Lenzburg. Bei den von den Entlassungen betroffenen Mitarbeitenden handelt es sich um Personen, die für die Verpackung von Konfitüren verantwortlich sind.

«Tut mir leid für die Leute»

In der 20-Minuten-Community gibt das Thema viel zu reden. Ein Grossteil der Leserschaft ist entsetzt über die Entlassungen. «Einfach traurig!», kommentiert User stassfurt. Auch User Iceman7 findet: «Schade. Man hätte sicherlich vorher schon reagieren können, um eine Rettung aufzugleisen.»

Leserin Leonie erzählt: «Ich war gerade vor kurzer Zeit in Taiwan, wo Hero-Konfitüren auch sehr beliebt sind. Habe mit Stolz verkündet, dass sich die Produktion gleich bei mir um die Ecke befindet. Und nun kommen diese News!»

«Tut mir leid für die Leute», so der Leser mann86. Und User Freiämterbueb fügt an: «Wenn’s so weitergeht, haben wir bald keinen Fachkräftemangel mehr.»

«Eine Firma nach der anderen entlässt ihre Leute in der Schweiz»

Credit Suisse, Biella, Flyer und jetzt Hero – viele Userinnen und User stimmen die in den letzten Wochen angekündigten Entlassungen nachdenklich. «Eine Firma nach der anderen entlässt ihre Leute in der Schweiz. Das sieht gar nicht gut aus», so Leser PierreDubois. Und User Markus. Pacolli findet: «Das wird immer mehr zum Standard in der Schweiz. Aber das obere Kader sahnt immer ab.»

Einzelne Leserinnen und Leser haben allerdings auch Verständnis für die Massnahme von Hero. So schreibt Tinu1979: «Bei den Energiepreisen ist es besser, jetzt die Schweiz zu verlassen. Die Produktion hat so in der Schweiz keine Zukunft und der Strompreis wird sich nochmals verdoppeln bis 2026. Die Familie Oetker betreibt mehr als ein Unternehmen und wird schon wissen, was sie tut.» User alzie stellt ähnliche Überlegungen an: «Die Schweiz als Produktionsstandort ist vorbei, die EU durch politische Isolierung «zu weit weg« als Kunde.»



«Lasst ja meine Ravioli in Ruhe»

User dani@8401 sieht düster in die Zukunft der Schweizer Grossunternehmen: «Das ist erst der Anfang. Es werden immer mehr solche Nachrichten kommen, vor allem Schweizer Firmen in ausländischen Händen. Und die Schweizer Firmen, die noch in Schweizer Händen sind, müssen immer öfters ins Ausland verkaufen.»



Andere Community-Mitglieder beschäftigt das Thema dagegen nicht gross. Ein User nahmens refactor-dot-li findet: «Solange es weiterhin Ravioli gibt..!» Und auch User Plastikfudi mahnt: «Lasst ja meine Ravioli in Ruhe. Die brauch ich unbedingt!»