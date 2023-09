Lenzburg: Massenentlassung bei Schweizer Traditionsmarke Hero

Die Schweizer Traditionsfirma wurde 1886 in Lenzburg gegründet.

Das Hero-Hauptquartier in Lenzburg.

Laut dem Unternehmen soll der Name Hero nicht aus Lenzburg verschwinden.

Die Schweizer Traditionsfirma schliesst ihren Produktionsstandort in Lenzburg.

Babynahrung, Konfitüren oder Ravioli: Für diese Produkte ist die Schweizer Traditionsfirma Hero bekannt. Am Hauptsitz in Lenzburg kommt es zu einer Massenentlassung, wie Recherchen der « Aargauer Zeitung » zeigen. Von den 200 Mitarbeitenden soll rund ein Viertel entlassen werden.

Hero schliesst Produktionsstätte in Lenzburg

Um 14 Uhr informierte Hero die Angestellten, dass die Produktionsstätte in Lenzburg geschlossen wird, über 50 Stellen sollen vom Abbau betroffen sein. Es sind Mitarbeitende, die für die Verpackung von Konfitüren verantwortlich sind. Weil dies einer Massenentlassung entspricht, wurde ein Konsultationsverfahren eröffnet.

Eine Sprecherin von Hero bestätigte auf Anfrage der Zeitung die Recherchen: «Die Konsultation soll das Unternehmen in die Lage versetzen, die bestmögliche Entscheidung über das Werk zu treffen.» Auch der Regierungsrat und Vertreter der Stadt sollen bereits informiert worden sein.

Name «Hero» soll nicht aus Lenzburg verschwinden

Die Sprecherin sagte gegenüber der Zeitung zudem, dass der Name «Hero» in Lenzburg bestehen bleibe: «Das globale Headquarter sowie die Hero Schweiz Organisation bleiben der Stadt, in der Hero 1886 gegründet wurde, erhalten.» Man werde über den Ausgang der Konsultationsphase informieren, sobald diese abgeschlossen sei.