Herofest Bern: So erlebten die Besucher die Messe

«Es ist, als würde man in seine Lieblings-Beiz laufen und alle Kollegen wären bereits hier.» Besucher und Besucherinnen berichten von ihren Erlebnissen am Herofest in Bern.

Fans der Popkultur haben sich den 13. bis 15. Oktober fett im Kalender eingetragen. An diesem Wochenende tauchen die Besucherinnen und Besucher in fiktive Welten des Herofests in Bern ab – sei das mit Gaming, Cosplay oder E-Sport. 20 Minuten war vor Ort und hat Eindrücke gesammelt. In der Bildstrecke findest du Gamer-Bier, die Schweizer Avengers, Retro-Konsolen, Nintendo-Spiele, Hallen voller Matratzen und sogar einen Panzer der Schweizer Armee – all dies zeugt sicherlich nicht von einem üblichen Event.