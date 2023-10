Herofest Bern: An diesem Event treffen sich die Gaming-Fans

Am Freitag startet die diesjährige Ausgabe des Herofests in Bern. Popkultur, Gaming, E-Sport und Cosplay sind die Hauptthemen des Events. Wir zeigen dir, welche Highlights auf dich warten.

Das Herofest in Bern findet vom 13. bis 15. Oktober statt.

In der Bernexpo treffen sich Gamer, E-Sportler und Cosplayer.

Ausserdem findet dort die grösste LAN-Party der Schweiz statt, wo sich 2000 Menschen zum Zocken versammeln.

Die Schweizer Popkultur-Szene ist gewaltig: Events wie die Fantasy Basel, die Zurich Pop Con und auch das Herofest sorgen alljährlich für ausverkaufte Tickets und volle Hallen. Ein besonderes Highlight bietet das Herofest mit der «Switzerlan»: An diesem Event gamen in einer riesigen Halle im Herzen der Bernexpo über 2000 Gamer gemeinsam vier Tage am Stück.

Das Herofest sei jedoch nicht nur für eingefleischte Nerds: «Egal, ob jung oder alt, Fan oder Neuling – alle Besuchenden des Herofests erwartet ein actionreiches Wochenende. Wir haben mehr Ausstellende und Brands als jemals zuvor. Somit können wir unzählige Interaktionsmöglichkeiten garantieren, denn wir haben für alle etwas im Angebot», erklärt Festivalleiter Matt Huber. Insgesamt hat das Herofest über 150 Stände organisiert.

Nintendo zeigt neue Games

Bekannte Gaming-Brands wie Nintendo zeigen ihre neusten Hype-Titel – noch vor der Veröffentlichung. Darunter das neue Mario-Spiel «Super Mario Bros. Wonder» oder «Prince of Persia: The Lost Crown». Auch die Schweizer Videospielentwickler und Videospielentwicklerinnen zeigen, was hierzulande abgeht. Tech-Marken wie Asus zeigen ihren neusten Handheld, den Asus Rog Ally und das VR-Studio Neurosnyc bringt sein VR-Interface mit, mit dem Besuchende in virtuelle Welten abtauchen können.

E-Sport bis zum Abwinken

Die Swisscom Hero League gilt als grösste Schweizer Liga im kompetitiven virtuellen Sport. Ihr E-Sport-Turnier erlebt am Herofest seinen Höhepunkt, dort werden die Liga-Finalspiele abgehalten zu «Brawl Stars», «League of Legends» und «Counter-Strike: Global Offensive». Auch der Digitec Playground bringt mit «Age of Empires 2» einen Klassiker auf die E-Sport-Bühne. Alle Top-Spiele werden live vor Ort abgehalten, kommentiert und sind öffentlich einsehbar.

Die grösste LAN-Party der Schweiz

2000 Gamerinnen und Gamer zocken in dieser Halle vier Tage lang ihre Lieblingsgames. mYinsanity

An der Switzerlan erfüllen sich Gamer und Gamerinnen ihren Kindheitstraum: Tagelanges zocken, ohne dass Mami oder Papi motzen, dass man ins Bett oder mehr raus in die Natur muss. Dieses Angebot wird auch rege genutzt: Über 2000 Personen werden am Event erwartet und nisten sich vier Tage lang in einer riesigen Halle ein – inklusive Schlaf- und Duschplatz.

Cosplay-Bühne und Influencer

Verschiedene Cosplay-Influencer sind vor Ort, von denen einige als Jury für den Cosplay-Contest fungieren. An diesem werden die besten Kostüme und Shows der Teilnehmenden mit einem Preis belohnt. Den ganzen Contest gibt es ebenfalls öffentlich auf der grössten Bühne der Messe zu sehen.

Wann und wo in den riesigen Hallen der Bernexpo alles stattfindet, findest du im Programm unter diesem Link. Das Herofest dauert von 13. bis zum 15. Oktober. Tickets gibts unter Herofest.ch

