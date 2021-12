Winterthur – Heroin statt Red Bull – Polizei nimmt 30-jährigen Mann fest

Die Stadtpolizei Winterthur kontrollierte am Mittwoch an der Technikumstrasse einen m utmasslichen Drogendealer . Wie es in einer Mitteilung heisst, konnten aber zunächst keine Betäubungsmittel gefunden werden. B ei einer genauen Kontrolle auf einer Wache fanden die Beamten schliesslich r und 30 Gramm Heroin in einer präparierten Getränkedose .