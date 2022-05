Shakila Ansari: «Herr Brotz hielt nicht ein, was er vor der Kamera angekündigt hatte»

Frau Ansari* (siehe Box), in der SRF-Arena am Freitag musste Moderator Sandro Brotz Ihnen das Wort abschneiden, um die Sendung pünktlich zu beenden. Warum akzeptierten Sie dies nur widerwillig? Den Krieg in Afghanistan verursachten Politiker. Ich wollte am Ende der Sendung noch sagen, dass wir Geflüchtete zum zweiten Mal Opfer von Politikern geworden sind. Erhalten andere Kriegsgeflüchtete wie zum Beispiel wir aus Afghanistan oder Menschen aus Syrien nur den F-Status, aber nicht den S-Status wie die ukrainischen Geflüchteten, ist das eine Entscheidung von Politikerinnen und Politikern. Sie diskriminieren uns, indem sie zwischen der Herkunft von Geflüchteten unterscheiden.

Konnten Sie nach der Sendung im Arena-Studio weiter diskutieren, wie Sandro Brotz es am Schluss der Sendung angekündigt hatte? Nein. Leider wurde nicht weiter diskutiert. Die Gäste assen und tranken noch etwas. Mich fragte niemand etwas. Ich war etwas enttäuscht, dass Herr Brotz nicht einhielt, was er vor der Kamera angekündigt hatte. Ich werde ihm deswegen noch schreiben. Er sagte, ich könne mich bei Fragen bei ihm melden.

Warum genau?

In Afghanistan ist man nie in Sicherheit. Hat man eine andere politische Meinung, muss man damit rechnen, von den Taliban getötet zu werden. Jederzeit können Bomben hochgehen – es sterben Leute und es sterben viele. Sind Frauen und Mädchen alleine zuhause, müssen sie damit rechnen, dass ein Taliban kommt und sie vergewaltigt. Die Situation in meiner Heimat ist mindestens so schlimm wie in der Ukraine und das schon seit Jahren. Ich bin froh, haben die Geflüchteten aus der Ukraine den S-Ausweis und möchte nur, dass wir dieselben Rechte erhalten. Wir sind schon genug schockiert und traurig – solche Hürden wie den F-Ausweis brauchen wir nicht auch noch.