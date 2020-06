vor 1h

Herr Koch hat jetzt eine Statue

«Jetzt muss ich nicht mehr in den Spiegel schauen»

Ein Urner Holzbildhauer hat eine Holzstatue von Mr. Corona Daniel Koch angefertigt. Koch fuhr am Montag mit seinem Motorhome und den beiden Hunden nach Isenthal und holte sie ab. Er will sie an Alain Berset weiterreichen.

von Martin Messmer

1 / 9 Daniel Koch holte am Dienstag in Isenthal UR seine Statue ab. Er sagt: « Es ist ein dankbarer Kopf. Jetzt muss ich mich nicht mehr im Spiegel anschauen.» https://www.holzbildhauen.ch/ Geschaffen wurde die Figur von Holzbildhauer Peter Bissig. https://www.holzbildhauen.ch/ Er verdient daran nichts, dafür wird Geld für das IKRK gesammelt, den ehemaligen Arbeitgeber von Daniel Koch. Noch bis Ende Jahr wird das Spendenkonto weitergeführt. https://www.holzbildhauen.ch/

Darum geht es Die Daniel-Koch-Statue ist aus Holz gefertigt und 1,5 Meter hoch.

Der Künstler verdient an der Statue nichts, stattdessen wurden bisher 14’000 Franken fürs IKRK gesammelt.

Später kommt die Statue vielleicht in das Vorzimmer von Alain Berset.

Eigentlich passt eine Statue nicht so recht zu Daniel Koch. Das passt eher zu Typen wie Ronaldo. Herr Koch hingegen ist die Bodenständigkeit und Bescheidenheit in Person . V on sich selber sagt er, er sei « ein ganz normaler Schweizer » .

Doch nun hat auch Koch seine eigene Statue. Gefertigt vom Urner Bildhauer Peter Bissig im Auftrag des Vereins «Anerkennung für ausserordentliche Leistungen» (Afal), der für die Aktion 14’000 Franken sammelte, die nun ans IKRK übergeben werden. Am Die n stag n un war der grosse Moment: Koch persönlich fuhr mit seinem Motorhome und seinen beiden Hunden nach Isenthal zu Bildhauer Bissig und nahm seine Statue in Empfang.

«Diese Figur ist gelungen»

Als Koch sein Ebenbild sah, reagierte er zunächst sprachlos, heisst es in einer Pressemitteilung des Vereins Afal . Dann habe Koch den Holz-Koch angefasst und gesagt: « Ja, diese Figur ist gelungen. Es ist ein dankbarer Kopf. Jetzt muss ich mich nicht mehr im Spiegel anschauen.»

Noch offen ist, wohin die Statue kommt. Auf Anfrage von 20 Minuten sagte Daniel Koch, vorerst habe er die Holzfigur bei sich daheim, « ich geniesse sie nun und werde sie sicher nicht verschenken ». Er könnte sich aber vorstellen, sie einmal als Leihgabe an Alain Berset zu überreichen, in seinem Vorzimmer im Bundeshaus habe es Platz dafür.

Auf die Frage, ob es ihm nicht zu viel des Guten ist, wenn nun sogar Statuen von ihm angefertigt werden, sagte Koch: « Das ist eigentlich gar keine Statue, sondern einfach ein Kunstwerk für mich, das ich sehr schätze. Es freut mich auch enorm, das s die Leute so viel Geld für einen guten Zweck gesammelt haben, dafür bin ich sehr dankbar. »

Bildhauer Peter Bissi hat das Treffen am Dienstag mit Koch ebenfalls in guter Erinnerung. « Daniel Koch ist eine sehr angenehme, unkomplizierte, offene und kommunikative Person. Er ist auch in echt so, wie er am Fernsehen rüberkommt. »