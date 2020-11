Kritik an Mister Corona«Herr Koch soll nun einfach schweigen»

Bäumle stört sich an der Kritik des Ex-Mister-Corona an der Corona-Taskforce.

Daniel Koch äussert sich auch nach seiner Pensionierung noch gern zum Corona-Geschehen in der Schweiz.

Ex-Mister-Corona Daniel Koch kritisiert an einer Veranstaltung den «alarmistischen Ton» der Corona-Taskforce.

Bäumle nimmt dabei Bezug auf die Aussagen Kochs während eines Podiums am Swiss Media Forum. Im Gespräch warf Koch der Taskforce vor, ihre Warnrufe seien teils alarmistisch . In einer solchen Situation Angst zu schüren, sei falsch, gab Koch zu bedenken.

Koch: «Ich werde nach meiner Meinung gefragt»

Nationalrat Bäumle geht in seinem Statement gar noch einen Schritt weiter. Er bezeichnet die öffentliche Kritik von Ex-Mister-Corona an die Adresse der wissenschaftlichen Corona-Taskforce als verheerend: «Das Untergraben der Taskforce ist eine der Ursachen der zweiten Welle», schreibt der GLP-Politiker in seinem Tweet.