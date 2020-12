1 / 8 Guy Parmelin und seine Frau Caroline in der Küche ihres Hofs in Bursins VD. Sie kocht ihm gerade sein Lieblingsmenü: eine frittierte Käseschnitte namens Malakoff. Ausriss Schweizer Illustrierte / Kurt Reichenbach Am Donnerstag ist auch das neue offizielle Bundesratsfoto 2020 erschienen: Guy Parlament posiert als Bundespräsident in der Mitte seiner Kolleginnen und Kollegen. Photoshop hat die Bundesräte zusammengerückt. ZVG/Markus A. Jegerlehner So kennt ihn die Schweiz: Wirtschaftsminister Parmelin an einer der zahlreichen Corona-Pressekonferenzen 2020 in Bern. REUTERS

Guy Parmelin (61) sitzt am Küchentisch vor einem verspielten Blumenvorhang, hält eine nostalgische Teetasse in seiner Hand und seine Frau kocht im Hintergrund sein Lieblingsessen Malakoff, eine frittierte Käseschnitte. So präsentiert sich der neue Bundespräsident beim Fototermin mit der «Schweizer Illustrierten». Fast alles ist in Brauntönen gehalten: Küchenablage, Tisch, Vorhang, ein Teil der Wand – sogar Parmelins Pullover fügt sich Ton in Ton ins Bild ein.

Das seltene private Foto entstand am Stephanstag 2020 auf dem Hof in Bursins VD, wo das Paar mit der Familie von Guy Parmelins Bruder und dem Vater wohnt. Es ist Teil einer Bildstrecke der «SI»: Parmelin und seine Frau Caroline posieren auch in ihrer – ebenfalls braun dominierten – Stube, der Politiker zeigt zudem sein Homeoffice.

«Wenn man wartet, werden Dinge cool»

«Diese Küche wirkt alles in allem ein bisschen stehengeblieben», sagt Lilia Glanzmann, Co-Geschäftsleiterin des Magazins «Hochparterre» für Architektur und Design. Sie vermutet, dass viele Einrichtungselemente aus den 70er- oder frühen 80er-Jahren stammen. Und hat damit wohl nicht unrecht: Das Haus, in dem die Parmelins wohnen, haben seine Eltern in den 70er-Jahren gebaut – höchstwahrscheinlich ist die Küche noch von damals.

Die Expertin kann dem Stil aber auch Positives abgewinnen, wie sie im Gespräch mit 20 Minuten sagt. Er sei «schon fast wieder gut», so Glanzmann. « Wenn man genug lange wartet, werden die Dinge wieder cool. » Vorhänge in diesem Look finde man etwa in der aktuellen Gucci-Homelinie. Und auch Ikea habe kürzlich auf Stoffbahnen mit folkloristischen Mustern gesetzt, so Glanzmann.

Genauso zeitgemäss sei der Nachhaltigkeitsgedanke. «Schön, dass man nicht alles jedes Jahr erneuert.» Die Schweizerinnen und Schweizer würden sowieso eher in neue Küchengeräte als in die Ausstattung investieren. Aber: «Die Kuckucksuhr ist wirklich too much.»

Pünktlich zum Jahreswechsel verschickt der Bundesrat am Donnerstag sein offizielles Foto fürs neue Jahr. Und diese Ausgabe ist speziell – Corona sei Dank. Till Burgherr

Déjà-vu mit Cassis-Sofa

Schon die Wohnungseinrichtung von Parmelins Bundesrats-Kollege Ignazio Cassis (59) gab einst viel zu reden: In der Stube des Tessiners steht ein auffälliges Sofa mit blauem Blumenmuster. Darunter liegt ein – ebenfalls blauer – Perserteppich, darauf ein Glastisch mit Steinunterlage, an der Wand ein buntes Pferdebild.

«Ach, du lieber Himmel!», attestierte einst NZZ-Stilexperte Jeroen van Rooijen. «Seine Einrichtung bestätigt das schlimme Klischee, wonach im Tessin die Zeit Anfang der 90er-Jahre stehen geblieben ist.»

Parmelin gewinnt gegen Cassis

Cassis selbst konnte über die Aufregung nur lächeln. «Es ist uralt», sagte der damalige FDP-Fraktionschef. Wir haben es zu Beginn der 90er-Jahre gekauft, als wir zusammengezogen sind. Ich weiss nicht einmal mehr, in welchem Geschäft.» Als er es entsorgen wollte, habe sich seine Frau dagegen gewehrt – «aus emotionalen Gründen».

Für Stil-Expertin Glanzmann vom «Hochparterre» ist Parmelins Küche indes «nicht die Liga Cassis-Sofa». Beim prominenten Möbelstück von Cassis fehle schlicht das Stilverständnis. Bei Parmelin hingegen würden die Dinge gut zueinander passen. «Da hat sich jemand etwas überlegt, etwas investiert, aber halt lange nicht ersetzt.»