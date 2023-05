Kritik an Subventionen: Bauern-Präsi Markus Ritter warnt vor Konsequenzen

Man könne von Direktzahlungen halten, was man wolle. «Aber sicher schaden sie der allgemeinen Wohlfahrt der Schweiz in keiner Art und Weise», so der Mitte-Nationalrat. Vielmehr seien diese nötig, um Verfassungsaufträge wie die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.

Preise: Ohne Direktzahlungen würden die Preise unserer Produkte deutlich ansteigen. Nicht alle erhalten gleich viel, deshalb wären Gemüse, Früchte und Fleisch nicht gleich stark betroffen. Vor allem Produkte aus dem Berg- und Alpgebiet würden erheblich verteuert. Käse, Rindfleisch und Milch in Top-Qualität würden somit für viele Menschen, die in bescheidenen Verhältnissen leben, zum Luxusprodukt. Wir wären auf noch mehr Importware mit geringerer Qualität angewiesen.



Tourismus: Bei einem Wegfall der Direktzahlungen würde sich die Landwirtschaft weitgehend nur noch auf das Mittelland konzentrieren, wo die Produktionskosten tiefer sind. Die dezentrale Besiedelung des Landes wäre nicht mehr gewährleistet, die Landschaft im Berg- und Alpgebiet nicht mehr gepflegt. Das hätte für den alpinen Tourismus massive Konsequenzen. Wanderungen durch unsere Berge, so wie heute, wären kaum mehr möglich. 500'000 Hektaren Sömmerungsfläche und eine grosse Fläche Kulturland im Berggebiet würden verbuschen und verganden.



Tierwohl: Das Tierwohl ist ein direkter Auftrag in der Verfassung. Die Weidewirtschaft und besonders tierfreundliche Ställe werden heute unterstützt. Fällt das weg, müssten entweder die Preise für artgerecht produzierte Lebensmittel deutlich steigen oder die Bauern müssten wieder auf einfachere Produktionsmethoden umsteigen. Viele Bauern könnten es sich kaum mehr leisten, speziell ins Tierwohl zu investieren. Somit würden Schweine, Kühe oder Schafe unter einem Wegfall der Subventionen und Direktzahlungen leiden.



Biodiversität: Die Biodiversität wird heute mit den Direktzahlungen stark gefördert. Die Pflege einer vielfältigen und reichhaltigen Natur kann nicht über die Marktpreise der Produkte abgegolten werden. 19 Prozent des Kulturlands sind heute Biodiversitäts-Förderflächen, die naturnah bewirtschaftet werden. Ohne Unterstützung ist das schlicht nicht möglich. Die Bauern machen das heute für die Natur, Flora und Fauna sowie das Gemeinwohl. Ohne diesen Einsatz würden Arten verschwinden, die Vielfalt von Tieren und Pflanzen zurückgehen.