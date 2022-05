Die Antworten zur Liga-Revolution: Herr Schäfer, siebenmal pro Saison FCZ gegen Basel – wird das nicht langweilig?

1 / 3 Liga-CEO Claudius Schäfer rechtfertigt die Einführung des neuen Modus. Claudio De Capitani/freshfocus Am Freitagmorgen haben die 20 Profi-Clubs entschieden, die Super League aufzustocken. Claudio De Capitani/freshfocus Auch Playoffs werden eingeführt. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Am Freitag hat die Liga die Einführung eines neuen Modus beschlossen.

Liga-CEO Claudius Schäfer beantwortet im Rahmen einer Medienkonferenz die wichtigsten Fragen zur Revolution.

Er gibt zu, dass die Einführung von Meister-Playoffs sportlich eigentlich unfair ist.

An der Medienkonferenz der Swiss Football League äussert sich Liga-Boss Claudius Schäfer am Freitagnachmittag vor den Medien zu den drängendsten Fragen zur Einführung des neuen Super-League-Modus.

Die Super-League-Stadien sind voll, die Zeit der Serienmeister aus Basel und Bern scheint vorbei. Warum braucht es überhaupt diesen neuen Modus?

Der Hauptgrund ist, dass die Super League das Potenzial für zwölf Mannschaften hat. Wir sind aktuell die kleinste Liga in Westeuropa. Es gibt verschiedene Clubs in der Challenge League, die das Potenzial haben und in der Super League spielen möchten. Gleichzeitig erhöht die Aufstockung durch die minimierte Abstiegsgefahr die Planungssicherheit der Clubs in der Super League.

Glauben Sie wirklich an den Erfolg des neuen Modells?

Wir sind davon überzeugt. Ob es wirklich das richtige Modell ist, werden wir in drei bis vier Jahren sehen.

In der aktuellen Meisterschaft hat der FC Zürich 17 Punkte auf den FC Basel. Sind Meister-Playoffs da nicht sportlich unfair?

Wenn man nur auf das Sportliche schaut, kann man das vielleicht mit Ja beantworten. Es gibt im Schweizer Fussball aber noch viele andere Aspekte. Zum Beispiel die Aufstockung, die ja die Mehrheit der Clubs wollte. Wir mussten daher einen anderen Modus finden.

In den letzten 20 Jahren ging der Meistertitel nach Zürich, Basel oder Bern. Zwei dieser drei Clubs waren aber gegen die Einführung des Meister-Playoffs. Dafür stimmten neun von zehn Challenge-League-Vereinen dafür. Macht das Sinn?

Wir sind hier in einer Demokratie, wo alle mitbestimmen dürfen. Wer weiss, vielleicht spielen in Zukunft auch andere Clubs um den Titel mit.

So haben die 20 Clubs abgestimmt Aufstockung auf zwölf Teams: 19 Ja / 1 Nein

Halbierung nach 22 Runden: 20 Ja / 0 Nein

Meister-Playoff: 16 Ja / 4 Nein

Europacup-Playoff: 16 Ja / 4 Nein

Barrage: 18 Ja / 2 Nein Anmerkung: Inoffiziell ist bekannt, dass es sich bei den vier Clubs, die gegen die Playoffs gestimmt haben, um den FC Zürich, YB, Luzern und Thun handelt.

Aus Sicherheitsgründen hat man vor einigen Jahren entschieden, dass der Spielplan keine Finalissima mehr ermöglicht. Jetzt gibt es je nach Verlauf gleich drei solcher Spiele um den Titel. Ist das kein riesiges Sicherheitsrisiko?

Das ist eine Herausforderung, der wir uns bewusst sind. Wir sind bereits mit den Behörden in Gesprächen, um Lösungen zu finden. Wir sind zuversichtlich.

Geht das Meister-Playoff über drei Spiele, gibt es in Zukunft zum Beispiel siebenmal pro Saison das Duell zwischen Zürich und Basel. Ist das nicht langweilig?

Ja, das ist möglich. Aber es ist in diesem Beispiel dann auch die attraktivste Begegnung. Darum ist das nicht langweilig ...

Was wäre passiert, wenn nur die Aufstockung auf zwölf Teams, nicht aber eine Halbierung in zwei Gruppen angenommen worden wäre?

Dieses Risiko war minimal. In all der Zeit haben wir von den Clubs nie negative Reaktionen zur Aufteilung nach 22 Runden in zwei Gruppen gehört. Darum wurde diese dann auch einstimmig angenommen.

Welche Rolle spielt TV-Partner blue bei der Einführung des neuen Modells?

Zu vertraglichen Dingen werden wir uns nicht äussern. Sie können aber davon ausgehen, dass wir blue frühzeitig mit ins Boot geholt haben. Die Diskussionen waren immer sehr gut.

Die Kritik der Fans an der Einführung von Playoffs ist riesig. Hatten Sie kein Gehör dafür?

Die Kommunikation zwischen Fans und Clubs können wir nicht kontrollieren. Wir von der Liga wurden von Fan-Seite auch viel angeschrieben und angesprochen. Fast immer herrschte dabei eine eher negative Wahrnehmung gegenüber den Änderungen. Die Gesprächspartner haben nach unseren Erklärungen dann aber meist Verständnis gezeigt. Für einen Teil der Fans sind Playoffs halt einfach ein rotes Tuch. Diese wollen sich auch gar nicht auf Diskussionen einlassen.

Erwarten Sie am letzten Wochenende der aktuellen Saison in den Stadien eine Reaktion der Fans?

Hoffentlich nicht, denn das würde vor allem den Clubs schaden. Darum würde ich es nicht verstehen.

Künftig werden neu 22 Teams zu den beiden Profi-Ligen gehören. Aktuell haben aber alle vier Promotion-League-Clubs in erster Instanz keine Lizenz erhalten. Hat die Schweiz überhaupt genügend Teams?

Drei der vier Mannschaften haben ihren Antrag bereits zurückgezogen, nur jener von Bellinzona ist noch offen. Wir werden diesbezüglich am Samstag kommunizieren. Klar, diesen Punkt müssen wir noch anschauen. Im Herbst wollen wir Klarheit haben. Wir sind bereits in Diskussionen, ob wir die Kriterien für die Challenge League allenfalls herunterschrauben und jene für die Promotion League etwas erhöhen können.

Die Plätze drei bis zehn sollen künftig um zwei Europacup-Tickets spielen. Was passiert, wenn sich da der Cupsieger darunter befindet? Dieser ist ja bereits für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert.



Der Cupsieger wird nicht an den Playoffs teilnehmen. Das macht keinen Sinn. Zwar hat er dadurch weniger Spiele, dafür erhält dieser durch den besseren Europacup-Platz und den Cupsieg zusätzliche finanzielle Mittel. Der bestplatzierte Playoff-Teilnehmer hätte also zunächst ein Freilos.

Und was ist mit Vaduz, falls die Liechtensteiner in die Super League aufsteigen?