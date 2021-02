Herr Sforza, ist das Spiel am Samstag gegen Lausanne ein Endspiel für Sie?

Da haben Sie das gestrige Statement von Bernhard Burgener falsch gelesen. Wir stehen alle zusammen. Das hat nichts mit einem Endspiel zu tun. Das ist eine Provokation, die ich nicht ok finde. Der Präsident hat deutlich Stellung genommen.

Verwaltungsratspräsident Bernhard Burgener hat Ihnen am Donnerstag öffentlich sein Vertrauen ausgesprochen. Was bedeutet Ihnen das?

Trotzdem fordern immer mehr Fans ein Ende Ihrer Arbeit in Basel. Was macht diese Kritik mit Ihnen?

Ich bin mit vollem Herzen beim FCB und werde weiterhin alles geben. Mit Kritik muss man in meinem Job umgehen können.

Direkt nach der 2:6-Niederlage gegen Winterthur haben Sie von einer Katastrophe gesprochen. Wie sehen Sie es heute einige Tage danach?

Es ist immer noch eine Katastrophe . Das bleibt so.

Was lief genau schief, dass man gegen ein Challenge-League-Team so untergehen konnte?

Wir haben gegen Winterthur verloren, weil wir keine Leidenschaft, keine Laufbereitschaft und kein Zweikampfverhalten an den Tag gelegt haben. Das hat mir alles gefehlt und hat den Unterschied ausgemacht.

In der Halbzeitpause beim Stand von 0:2 kritisierte Captain Valentin Stocker im SRF-Interview, dass man kein Konzept nach vorne habe. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen?

Da muss man sehr vorsichtig sein. Valentin Stocker hat nicht das Konzept der Mannschaft angegriffen. Das haben die Medien einfach so aufgefasst. Ich habe das mit Valentin gemeinsam angeschaut. Es gibt kein Problem mit dem Trainer. Er hat sich mit seinen Aussagen auf die fehlende Leidenschaft bezogen, nicht auf die Taktik. Da muss ich ihn schützen.

Nach dem Spiel versammelten sich zahlreiche Fans vor dem St. Jakob-Park und haben sich mit den Spielern ausgesprochen. Waren Sie auch dabei?

Ich war zu diesem Zeitpunkt an der Medienkonferenz. Es ist gut, dass sich Mannschaft und Fans ausgesprochen haben. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel: langfristigen Erfolg. Da ist das Feedback von den Fans gut.

Die Fans kritisierten vor allem die Leistung der Spieler. Teilweise hätte man fast den Eindruck haben können, die Mannschaft spiele gegen ihren Trainer. Empfinden Sie das auch so?

Wie war die Stimmung im Team in den letzten beiden Tagen?

Es ist normal und auch gut so, dass die Stimmung am Tag nach so einem Spiel geknickt ist. Das Training heute war aber sehr konzentriert und fokussiert. Die Stimmung war gut.