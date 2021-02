Am Dienstag hat Joos Sutter zum letzten Mal als CEO die Coop-Bilanz präsentiert. Das Unternehmen konnte trotz Umsatzverlust den Gewinn steigern . Anfang Mai wird Sutter sein Amt an Nachfolger Philipp Wyss weitergeben. Der bisherige CEO soll dann zum Verwaltungsratspräsidenten der Coop-Gruppe gewählt werden. Im Gespräch mit 20 Minuten zieht der Top-Manager Bilanz – nicht nur über das Corona-Jahr, sondern auch über sein Jahrzehnt als Coop-CEO:

Herr Sutter, sind Sie zufrieden mit ihrer Zeit als CEO?

Worauf sind Sie besonders stolz?

Mich freut, dass der Nachhaltigkeitsbereich stark gewachsen ist. Ein Umsatz von 5,4 Milliarden Franken sucht in der Schweiz seinesgleichen. Und wir hätten uns nie vorgestellt, dass wir so schnell mit Bio-Produkten einen Umsatz von 2 Milliarden Franken erzielen können. Ich bin aber auch generell stolz auf das sehr gute Management-Team. Wir hatten immer gute Lohnrunden und haben in der Corona-Zeit zweimal Prämien an die Mitarbeiter gezahlt.