Schulklasse befragt Nati-Trainer - «Herr Yakin, welchem Spieler würden Sie gerne einen Schweizer Pass geben?»

Am Freitag gab Murat Yakin, Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, sein Aufgebot bekannt. Davor besuchte er eine Primarschule in Zürich. Die vierte Klasse im Schulhaus Hardau durfte den Coach mit Fragen löchern.

1 / 6 Am Freitagmorgen besuchte Nati-Trainer Murat Yakin die vierte Klasse im Stadtzürcher Schulhaus Hardau. freshfocus Die Klasse war sichtlich begeistert, dekorierte das Schulzimmer mit Fahnen, trugen Leibchen und Nati-Mützen. freshfocus Die Schüler der Primarklasse durften den Nati-Trainer alles fragen, was sie wollten. freshfocus

Darum gehts Bevor Murat Yakin sein Kader für die nächsten Testspiele verriet, besuchte er eine Primarschule.

Die Schülerinnen und Schüler durften den Nati-Trainer alles fragen.

Und sie entlockten Yakin auch ein paar private Antworten.

«Wow!», sagen die Schüler der vierten Primarklasse im Stadtzürcher Schulhaus Hardau, als Nati-Trainer Murat Yakin das Klassenzimmer betritt am Freitagmorgen. Der 47-Jährige besucht die Klasse vor der Kader-Bekanntgabe. So tritt die Nati Ende März zunächst gegen England an, dann folgt noch ein Spiel gegen den Kosovo. Mit grosser Freude beantwortet der Schweizer Nati-Trainer die Fragen der Schülerinnen und Schüler.

4. Primarklasse Zürich Hardau: Herr Yakin, was ist besser: Fussballer oder Trainer?

Ich habe es wirklich geliebt als Spieler, musste jedoch leider früh aufhören. Zuerst habe ich es sehr vermisst, aber nach 15 Jahren Trainer, bin ich nun froh, dass ich nicht mehr über den Platz sprinten muss.

Was war Ihr schönster Moment als Nati-Trainer?

Ich bin seit bald 15 Jahren Trainer. Aber klar, das aktuellste Highlight ist die WM-Quali gegen Bulgarien. Wenn man sowas für ein ganzes Land machen kann, sind es die grösstmöglichen Emotionen. Zuvor habe ich das nur auf Clubebene erlebt, wo eine Region oder eine Stadt mitfiebert – aber nicht eine ganze Nation.

Wie oft haben Sie mit den Spielern Kontakt?

Regelmässig. Ich war soeben in England bei Granit Xhaka und Fabian Schär. Zuvor war ich in Deutschland, habe Breel Embolo, Yann Sommer, Nico Elvedi oder Kevin Mbabu getroffen. Es ist wichtig, dass man auch einen direkten Bezug hat zu den Spielern.

Welchen ausländischen Spielern würden Sie gerne einen Schweizer Pass geben?

Die besten Spieler haben alle schon einen Schweizer Pass. (lacht)

Ist es in einem Nati-Camp wie in einem Klassenlager? Machen Spieler auch Blödsinn und Sie müssen Schimpfen?

Das ist ein guter Vergleich mit dem Klassenlager. Die Mannschaft hat einen unglaublichen Zusammenhalt. Es sind alle sehr positive und sehr erfolgreiche Leute, die ich sehr gerne trainiere. Schimpfen muss ich praktisch nie, bis jetzt machen sie alles gut und richtig.

Was haben Sie für Ziele für die Weltmeisterschaft? Sind Sie nervös?

Man ist natürlich ein bisschen angespannt, weil man besser sein will als der Gegner. Zuerst einmal freuen wir uns jetzt aber einmal auf die WM-Auslosung. Wir können auf alle treffen. Meine Jungs sind gut drauf und ich hoffe, dass es nicht wie 2021 wird, wo ich andauernd zaubern musste, weil immer jemand verletzt war. Es ist eine tolle Truppe mit viel Potenzial. An der EM erreichten wir fast den Halbfinal – das wollen wir, wenn möglich, übertrumpfen.

Sie haben mit GC gegen Ajax Amsterdam einen Freistoss aus 40 Meter verwandelt. Wie war das für Sie?

Eines meiner schönsten Tore. Und das gegen Edwin Van der Sar, der einer der besten Goalies meiner Generation war. Zudem fantastische Stimmung im Stadion. Nach bald 30 Jahren werde ich immer noch darauf angesprochen.

Machen Sie Ferien?

Klar! Ich habe zwei kleine Mädchen. Deshalb mache ich auch während der Schulferien Ferien, wie ihr auch.

Interessieren sich Ihre Töchter für Fussball?

Nein. Im Gegensatz zu mir als Kind ist die Grosse eher in der Bibliothek. Die Kleine tanzt sehr gerne, spielt Klavier. Ist sportlich begabt. Aber nicht im Fussball. An einen Match kommen sie aber schon auch mal. Beispielsweise bei meinem ersten Länderspiel als Trainer in Basel gegen Italien.

Sprechen Sie Türkisch?

Ja, natürlich. Wir können uns nachher gerne auf Türkisch unterhalten.

Mögen Sie auch andere Sportarten?

Ich mag alles, was mit Bällen zu tun hat: Tennis, Golf. Ich bin auch sehr talentiert. (lacht)

Was haben Sie denn für Hobbys? Wie können Sie abschalten?

Ich höre sehr gerne Musik. Koche auch ab und zu etwas, das kann man auch wirklich essen kann (lacht). Ich spiele sehr gerne Golf. Mit diesen Hobbys kann ich gut abschalten, aber im Fussball macht man sich schon permanent Gedanken.

Was können Sie am besten kochen?

Omelette mit Hackfleisch, das würzig wie in der Türkei ist. Knoblauch, Zwiebeln – alles Mögliche mache ich rein. Es ist mein Lieblingsgericht. Meine Mutter hat es mir beigebracht.

Wie gehen Sie mit Fans um? Gab es auch unangenehme Erfahrungen?

Sie sind immer sehr freundlich zu mir und ich hatte nur positive Momente. Es ist noch nie etwas Unanständiges passiert. In einer Gruppe sind die Fans natürlich immer lustiger als einzeln. Aber als Spieler in fremden Stadien kriegt man natürlich schon den einen oder anderen Spruch, der nicht lustig oder auch unangenehm ist.

Lesen Sie noch Zeitungen?

Ab und zu. Ich weiss, was ich kann und was nicht. Ab und zu lese ich auch mit einem Schmunzeln, was ich offenbar nicht gut mache. Wir arbeiten grundsätzlich aber gut mit den Nati-Journalisten. Die Zusammenarbeit ist respektvoll.

Was nervt Sie am meisten bei den Journalisten?

Kritik gehört dazu. Wenn es abschätzend wird, finde ich das aber unnötig. Aber ich kenne es auch ganz anderes. Aus der Türkei beispielsweise. Dort werden auch mal Geschichten einfach erfunden. In der Schweiz ist es noch human.

Zum Abschluss gab es für den Nati-Trainer noch Schokolade als Geschenk: «Wir hoffen, es gibt Ihnen Energie für die Spiele und viel Erfolg für die WM in Katar. Hopp Schwiiz!» Yakin bedankte sich mit Unterschriften und lädt die ganze Klasse zum Freundschaftsspiel gegen den Kosovo im Letzigrund-Stadion ein.