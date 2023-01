Kanton Zürich: «Herrgott, schenk Hirn» – EDU twittert über Klimawandel und erntet Shitstorm 

In den Kommentaren hagelt dafür heftige Kritik. «Kann man bei all den verfügbaren Informationen wirklich noch so einen Kram von sich geben?», schreibt ein User.

«Wieso sollte ein Schmelzen der Pole zu einem Meeresspiegelanstieg führen?», twitterte die Eidgenössische Demokratische Union (EDU) des Kanton Zürich am Mittwoch. In ihrem Tweet verglich die Partei das Tauen des Polareises aufgrund des Klimawandels mit einer gefrorenen PET-Flasche. Diese nehme nach dem Auftauen wieder ihre ursprüngliche Form an. Demzufolge sollte laut dem Tweet auch der Meeresspiegel beim Schmelzen der Pole nicht steigen. Für diese Aussage ernteten sie auf der Social Media Plattform heftige Kritik.

EDU nimmt Stellung

Auf Anfrage von 20 Minuten nimmt die EDU erstmals zu dem Tweet Stellung: «Dieser war offensichtlich nicht ernst gemeint. Twitter ist ein soziales Labor, in welchem man auch mal provokante Aussagen machen können sollte, um so gewisse Reaktionen zu provozieren», erklärt Jan Leitz, Stellvertretender Geschäftsführer der EDU. Mit so vielen Reaktionen habe man allerdings nicht gerechnet. «Viele Reaktionen waren direkt beleidigend. Das zeigt uns, dass viele User gar nicht an einem Dialog interessiert sind, sondern in einer Welt leben, wo nur ihre Meinung die Richtige ist.»