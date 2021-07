Bencic schafft Historisches - «Herrlich! Ein historischer Tag, verrückte Ausdauer, tolles Spiel!»

Den dritten Matchball im Doppel konnte Belinda Bencic souverän verwerten. Quelle: SRF2

Darum gehts Die Schweiz hat im Tennis zwei Olympia-Medaillen auf sicher.

Belinda Bencic kämpft im Einzel in Tokio um die Gold-Medaille.

Nur wenige Stunden später zieht sie im Doppel mit Viktorija Golubic auch in den Olympia-Final ein.

Die beiden Tennis-Profis werden mit Lob überhäuft.

Was für ein Tennis-Tag für die Schweizer Delegation an den olympischen Spielen in Tokio. Die Delegation besteht gerade mal aus zwei Spielerinnen. Und beide stehen im Final. Belinda Bencic im Einzel. Und zusammen mit Viktorija Golubic auch noch im Doppel-Final. Was für eine Sensation! Wir liefern die Stimmen und Reaktionen zu diesem geschichtsträchtigen Tennistag.

Das sagt Bencic nach ihrem Finaleinzug im Einzel

Belinda Bencic stand am Donnerstag gleich zweimal im Einsatz. Zuerst im Einzel-Halbfinal gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan. Und das war ein Tennis-Krimi par excellence. Fast drei Stunden kämpften die beiden Spielerinnen um den Einzug ins Endspiel. Mit dem besseren Ende für unseren Tennis-Star Belinda Bencic. Nach der Partie drückten bei Bencic die Emotionen durch. «Es ist ein Traum. In diesem Moment kann ich es noch nicht realisieren. Ich spiele in einem Olympia-Final!», sagte die 24-Jährige. Zwischenzeitlich zweifelte Bencic sogar an ihrem Sieg. «Zwischendurch dachte ich, dass ich es vermasselt habe. Ich fühlte mich zeitweise am Ende. Irgendwie konnte ich aber im Spiel bleiben. Das ist das Schöne am Tennis. Es ist bitter für die, die verliert und umso schöner für die, die gewinnt.»

Nach dem Matchball ging Bencic auf die Knie und hatte Tränen in den Augen. Was ging ihr da durch den Kopf? «Ich weiss nicht, ob ich überhaupt geatmet habe im letzten Game. Ich weiss auch nicht mehr, wie der Matchball war. Ich war so ein wenig wie in Trance», so die Olympia-Finalistin.

Das sagen die beiden Spielerinnen zum Finaleinzug im Doppel

Und als ob der Finaleinzug am Morgen nicht schon genug gewesen wäre, legte Bencic im Doppel mit ihrer Partnerin Viktorija Golubic noch nach. Nach einem katastrophalen Start in den ersten Satz konnten sich die beiden steigern und sicherten sich den Finaleinzug. Bencic bedankte sich dann auch gleich bei ihrer Doppel-Partnerin. «Am Anfang der Partie war ich überfordert. Die Bälle landeten einfach nicht im Feld. Ich kann nicht oft genug betonen, wie fest mich Viki (Viktorija Golubic) heute im Doppel raufgezogen hat. Wir haben das gemeinsam erreicht. Diese Erlebnisse, die wir zusammen hier haben, sind das Grösste.» Und Golubic? Die sagte: «Es hört sich unglaublich an. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Ich bin überglücklich», sagt Golubic auf die Frage, wie es sich anhört, dass sie in einem Olympia-Final steht.

So reagierte das Netz auf den historischen Erfolg

Auch die Fans im Internet waren angetan von der Leistung der beiden Tennis-Spielerinnen. Vor allem, dass mit Bencic eine Spielerin im Einzel- und im Doppel-Final an Olympia steht, würdigten einige mit lobenden Worten. User «Saket Fedex» schrieb: «Wow, Final im Einzel und im Doppel. Einfach unglaublich! Hol dir beide Goldmedaillen!» Der Twitter-User «Ilias Panchard» hob die mentale Stärke von Bencic hervor. Er schrieb: «Herrlich! Zweimal Final. Ein historischer Tag für das Schweizer Tennis. Verrückte Ausdauer, tolles Spiel und mentale Stärke!» Twitter-Userin «Danielle» ist aufgefallen, wie viel Spass die beiden im Doppel hatten. «Belinda Bencic und Viktorija Golubic oder die Freude, Doppel für ihr Land zu spielen», so die Userin.

Belinda Bencic schafft Historisches

Belinda Bencic gehört nun zu einem exklusiven Kreis. Es gibt weltweit gerade mal nur fünf Tennis-Profis, die an ein und denselben Olympischen Spielen in zwei Finals standen. Und seit heute gehört Bencic dazu. Die anderen Namen, die dies auch geschafft haben, sind Tennisgrössen. Unter anderem schafften dieses Kunststück Venus Williams, Serena Williams, Andy Murray und Nicolas Massu. Somit holt die Schweiz zum vierten Mal hintereinander an Olympia eine Medaille im Tennis! 2008 gewannen Stan Wawrinka und Roger Federer im Doppel Gold, 2012 holte sich Federer Einzel-Silber und 2016 in Rio erkämpften sich Martina Hingis und Timea Bacsinszky Doppel-Silber. Und nun gibt es sogar zwei Medaillen auf sicher. Was für eine Leistung der Schweizer Tennis-Delegation!

Belinda Bencic verwertet den Matchball im Einzel und steht im Olympia-Final. Quelle: SRF2