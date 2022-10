20 Grad und mehr: Nach Regen und Kälte – so wird das Wetter diese Woche

1 / 7 Dank Föhn kann es im Tessin bis zu 25 Grad warm werden. meteonews.ch Auch in der zweiten Wochenhälfte bleiben die Temperaturen mild. meteonews.ch Im Durchschnitt war der September etwas zu nass. meteonews.ch

Darum gehts Im September gab es auf der Alpennordseite bis zu einem Drittel weniger Sonnenschein als üblich.

Am Montag kann es dank Föhn im Süden der Schweiz bis zu 25 Grad warm werden.

Die ganze Woche durch soll es laut Prognosen um die 20 Grad in der Schweiz geben.

Obwohl der Montagmorgen wettertechnisch noch nicht viel Gutes verspricht, soll es diese Woche laut MeteoNews noch viel besser werden, dank des Hochs Timeo. Zwar gibt es im Flachland hie und da an den Vormittagen noch Nebel oder tiefen Hochnebel. In den Bergen hingegen ist die Luft wegen des Hochdruckgebiets trocken. Von Südwesten her erreichen uns warme Luftmassen, die Nullgradgrenze steigt bis am Mittwoch über 4000 Meter. Herrliches Oktoberwetter ist im Anmarsch.

Am Montag pendeln sich die Temperaturen auf der Alpennordseite noch so bei 14-17 Grad ein. Auf der Alpensüdseite um die 20 Grad. Im Tessin können dank Föhn sogar Temperaturen von bis zu 25 Grad möglich sein. Der Dienstag wird dann auch im Flachland verbreitet wärmer und das Thermometer zeigt bis Freitag um die 18-20 Grad an.

September war im Durchschnitt zu nass

Der Monat September fiel vielerorts zu nass aus. Vor allem im Kanton Bern und in Freiburg sowie im zentralen Mittelland kamen vereinzelt mehr als doppelt so viel Niederschlag zusammen, wie meteonews.ch schreibt. Die mit Abstand grösste Niederschlagssumme konnte mit über 360 Millimeter am Säntis registriert werden. In Teilen des Tessins und im Simplongebiet hingegen konnte zum Teil nicht mal halb so viel Niederschlag wie nach der Klimanorm üblich verzeichnet werden.

Nach dem sonnenverwöhnten Sommer gingen im September die Temperaturen zurück, es wurde recht schnell, recht kalt. Das bekam vor allem die Alpennordseite zu spüren. Dort gab es im Grossen und Ganzen im September zu wenig Sonnenschein. Es gab nur zwei Drittel der nach der Klimanorm üblichen Sonnenscheindauer, wie MeteoNews schreibt. Im Süden der Schweiz gab es hingegen einen leichten Überschuss.