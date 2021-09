Zulassungsgesuche geplant - Hersteller bereiten Covid-19-Impfungen für Säuglinge und Kinder vor

Ob und wann die Impfung für Personen unter 12 Jahren auch in die Schweiz kommt, ist offen.

Die in der Schweiz verfügbaren Covid-19-Impfstoffe – Modernas Spikevax und Pfizer/Biontechs Comirnaty – sind bislang erst für Personen ab 12 Jahren zugelassen . Jüngere können sich nicht gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 immunisieren – zumindest vorerst. Die beiden Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna wollen laut eigenen Angaben noch im Herbst, spätestens aber im Frühjahr 2022, Zulassungsanträge für einen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren einreichen.

Die Studien für Impfstoffe für Kinder unter 12 Jahren laufen seit März. Im September und Oktober sollen sie abgeschlossen sein, berichtet Handelsblatt.com . Bisher werden nur die beiden mRNA-Impfstoffe in der Altersgruppe der unter Zwölfjährigen getestet. An den Studien nehmen jeweils mehrere Tausend Kinder im Alter ab sechs Monaten teil.

Besondere Herausforderungen bei Kinderimpfungen

Für die Hersteller sind die Tests mit Kindern besonders herausfordernd. «Die Studien in dieser Altersklasse haben höhere Auflagen, mehr Vorschriften und sind auch zeitlich aufwendiger», zitiert das «Handelsblatt» Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln.

Den Grund dafür nennt Alex Josty, Sprecher bei Swissmedic, jenem Institut, das in der Schweiz für die Zulassung von Medikamenten und auch Impfstoffen zuständig ist: «Kinder stellen eine Patientengruppe dar, bei welcher die Pharmakokinetik und die Pharmakodynamik anders als bei Erwachsenen ist und die demzufolge anders auf Arzneimittel reagiert.» (siehe Box)

Entsprechend müssten die Besonderheiten jedes Kindesalters bei einer Zulassung berücksichtigt werden, erklärt Josty. So muss etwa die Dosierung an die geringere Körpergrösse und das leistungsfähigere Immunsystem jüngerer Kinder angepasst werden, da verschiedene Altersgruppen unterschiedliche Mengen des Wirkstoffs bekommen. Zusätzlich muss der individuelle Nutzen einer Impfung klar nachgewiesen sein, so Dötsch gegenüber des «Handelsblatts». «Der gesellschaftliche Nutzen darf bei der Bewertung keine Rolle spielen.»