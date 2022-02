Ecstasy in Champagnerflasche : Hersteller geht nach Todesfall von Drogenschmuggel aus

In Weiden waren vor zwei Wochen ein Mann gestorben und sieben weitere Menschen vergiftet worden, nachdem sie aus einer Champagnerflasche getrunken hatten. Chemische Untersuchungen ergaben später, dass die Flasche hoch konzentriertes Ecstasy enthielt.

Der Champagner-Hersteller Moët & Chandon geht nach einem Todesfall wegen Ecstasy in einer Champagnerflasche in Weiden in der Oberpfalz von einem Fall von Drogenschmuggel aus. Es habe sich nicht «um ein Qualitätsproblem, sondern um einen Kriminalfall» gehandelt, erklärte das Unternehmen am Freitag. Demnach gab es einen ähnlichen Vorfall in den Niederlanden.