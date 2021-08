Ein Viertel mehr - Hersteller sollen Preise für Corona-Impfungen erhöht haben

SRF hat in einem Interview mit dem Schweizer Verbandsvertreter Thomas Cueni Zahlen in den Raum gestellt: 15.50 Euro sollen die Impfungen von Pfizer/Biontech bisher gekostet haben, 19.90 Euro wären es neu. Für Moderna bestehen keine Schätzungen. Die Angaben zur Preiserhöhungen stammen aus Verträgen zwischen den Unternehmen und der EU, die publik geworden waren. Die «Financial Times» berichtete erstmals darüber. Die Hersteller selbst sowie die abnehmenden Staaten weltweit haben Stillschweigen über die Preise vereinbart.

Pharmafirmen sind am längeren Hebel

Thomas Cueni äusserte sich gegenüber SRF dahingehend, dass die kolportierten Preise ähnlich wie bei einer Grippeimpfung ausfielen. Für die Preiserhöhung hat er Verständnis, anerkennt aber auch, dass die Hersteller beim riesigen weltweiten Bedarf am längeren Heben sässen. «Vor einem Jahr hat man eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass man so rasch so viele Impfstoffe zur Verfügung haben wird». Und er fügt an: «Wenn man die unglaublichen wirtschaftlichen Kosten von Covid-19 anschaut, dann sind die Kosten für Impfstoffe ein Klacks.» Auch zur bisher hergestellten Menge an Vakzinen äussert er sich: Dieses Jahr hätten die Vakzinhersteller bereits elf Milliarden Dosen produziert, im nächsten Jahr dürften es noch einmal doppelt so viele werden.