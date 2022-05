Waffenlobby-Treffen: Stimmung vor dem NRA-Zentrum in Houston ist angeheizt

Der Hersteller des Sturmgewehrs, das bei dem Schulmassaker in Texas verwendet wurde, verzichtet auf die Teilnahme am Jahrestreffen der US-Waffenlobbyorganisation National Rifle Association (NRA). «Daniel Defense nimmt aufgrund der schrecklichen Tragödie in Uvalde, wo eines unserer Produkte auf kriminelle Weise missbraucht wurde, nicht an der NRA-Tagung teil», erklärte das Unternehmen.