2. Bundesliga: Haris Tabakovic trifft für Hertha BSC

AEK Athen und Nati-Flügel Steven Zuber haben es verpasst, sich in den Champions-League-Playoffs eine gute Ausgangslage für das Rückspiel gegen Royal Antwerpen zu verschaffen. Auswärts beim belgischen Meister gab es eine 0:1-Niederlage, obwohl die Griechen nach einem Platzverweis kurz nach der Pause über 40 Minuten in Überzahl agieren konnten. In der Schlussphase verpasste Athen den Ausgleich mehrfach nur ganz knapp. Zuber spielte wie so oft bei AEK auf der Spielmacher-Position, trug zwischenzeitlich gar die Captainbinde und wurde nach etwas mehr als einer Stunde ausgewechselt. Den einzigen Treffer der Partie hatte Antwerpen-Stürmer Janssen in der 16. Minute erzielt.