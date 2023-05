Bundesliga: Das war die Bundesliga-Konferenz am Samstag

Das so wichtige Tor erzielte Florian Niederlechner.

Die Bundesligakonferenz am Samstagnachmittag stand im Zeichen des Abstiegskampfs und der Champions-League-Quali. Wir datieren euch auf.

Hertha mit Lebenszeichen im Keller

Hertha musste im direkten Duell gegen Stuttgart ganz dringend punkten. Ansonsten wäre der Abstieg fast schon besiegelt gewesen. Das Team aus der Hauptstadt jubelte nach 90 Minuten. Ausgerechnet Winter-Neuzugang Florian Niederlechner, der bislang enttäuschte, erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das wichtige Siegtor. Von Stuttgart kam insgesamt zu wenig. Der Abstiegskampf spitzt sich also weiter zu.

Kampf um die Champions League

Unter der Woche kassierte Freiburg im Pokal gegen Leipzig eine klare Pleite. Nun wollte man sich in der Liga revanchieren und den Abstand zu den Sachsen vergrössern. Doch stattdessen gab es für das Team aus Baden-Württemberg eine knappe Heimniederlage. Kevin Kampl erzielte in der 73. Minute das Goldene Tor. Freiburg steht aber noch immer auf einem Champions-League-Platz. Dies weil Union Berlin gegen Augsburg verlor. Das Team von Urs Fischer war gegen Augsburg in der Offensive viel zu harmlos.