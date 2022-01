Herz-Print geht wegen «Emily in Paris» gerade durch die Decke

Die opulenten Outfits von Emily, aus der Serie «Emily in Paris», sind für viele Anlass zur Outfit-Inspiration. Wie zum Beispiel das Herzkleid, das die von Lily Collins gespielte Serienfigur in der Serie trägt. Das Kleid mit Sweetheart-Ausschnitt, auch Schatz-Ausschnitt genannt und ausgestellten Ärmeln wurde zum Favoriten der Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach der Ausstrahlung der neuen Staffel gingen die Suchanfragen für Kleidungsstücke mit Herz-Print um 733 Prozent in die Höhe.