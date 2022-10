Tormaschine : Herz und Leber – auf diese Ekel-Diät setzt Superknipser Erling Haaland

Die Leistungen von Erling Haaland sorgen immer wieder für Erstaunen. Gleiches gilt für seine Essgewohnheiten. Sind diese am Ende gar für den Erfolg des norwegischen Stürmers verantwortlich?

Ein Hammer-Tor gegen Dortmund: Verzückt Erling Haaland die Champions League auch weiterhin? Video: SRF

Darum gehts Erling Haaland scheint in dieser Saison kaum zu bremsen.

Der Stürmer von Manchester City trifft wie am Laufband.

Ob es an seinem eigenartigen Ernährungsplan liegt?

Langsam aber sicher wirkt es unheimlich: Erling Haaland trifft seit seinem Wechsel zu Manchester City noch viel wilder als jemals zuvor. Der erst 22-Jährige kommt nach 13 Pflichtspielen für den neuen Arbeitgeber bereits auf 20 Tore und drei Assists.

Die Vermutung liegt nahe, dass es mit den brillanten Vorlagen der City-Stars einfach noch einmal einiges einfacher geht für Haaland, der im Sommer vom BVB in den Nordwesten Englands zog. Die Überform des bulligen Stürmers könnte aber auch mit seinem Essplan zu erklären sein.

Von wegen Döner-Pizza

In seiner Dokumentation «Haaland: The Big Decision» zeigt Haaland auf, wie er sich während der Saison ernährt. Auf den Teller kommen beim Norweger jede Menge Innereien. Darunter Kuhherzen, Kuhlebern und vieles mehr. «Es ist am wichtigsten, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu essen, die so lokal wie möglich sind», so Haaland.

Aber: «Andere Leute essen nicht, was ich esse.» Dazu trinken tut die Nummer 9 eigens mit einem Filter-System behandeltes Wasser. Schliesslich sei es dem Hünen wichtig, auf seinen Körper zu achten. Dies klang im Sommer noch anders, als er Döner-Pizza und chinesisches Fast Food als Leibspeisen angegeben hatte. Dies gelte allerdings nur in der Saisonpause.

1 / 16 Beste Torschützen der Champions League (zuvor Europapokal der Landesmeister) 1. Cristiano Ronaldo Tore: 140 Spiele: 183 Clubs: Sporting Lissabon, Real Madrid, Juventus Turin, Manchester United Foto: AFP 2. Lionel Messi Tore: 127 Spiele: 159 Clubs: FC Barcelona, Paris Saint-Germain Foto: AFP 3. Robert Lewandowski Tore: 89 Spiele: 109 Clubs: Borussia Dortmund, Bayern München, FC Barcelona Foto: Reuters

Ronaldo trotzdem (fast) unerreichbar

Ob mit Ekel-Diät oder ohne, Haaland wird weiter munter Rekorde jagen. Noch nie hat ein Spieler etwa in so kurzer Zeit 15 Premier-League-Tore erzielt. Noch nie hat ein Spieler in Englands Eliteklasse in drei Heimspielen drei Hattricks erzielt – und noch nie war einer jünger als Haaland, als er beim 6:3 über Manchester United fünf Torbeteiligungen in einem Spiel verbuchen konnte.

An eine beeindruckende Statistik wird der «Zauber-Erling» allerdings wohl kaum herankommen: Selbst wenn er wie Cristiano Ronaldo bis zum Alter von 38 Jahren spielen und CR7 ab sofort kein einziges Tor mehr erzielen würde, müsste Haaland noch in dieser und auch in den kommenden 15 Spielzeiten durchschnittlich 34 Tore pro Saison erzielen, will er auf die unglaublichen 700 Clubtore des Portugiesen kommen.

Den nächsten Schritt kann Haaland bereits am Dienstag tun. Dann spielt er mit Manchester City in der Champions League auswärts bei Kopenhagen (18.45 Uhr).

Ausstiegsklausel über 200 Millionen Erling Haaland hat einem Medienbericht zufolge eine Ausstiegsklausel bei Manchester City. Nach Informationen von «The Athletic» kann der 22-Jährige den englischen Meister ab Sommer 2024 für die festgeschriebene Ablösesumme von rund 200 Millionen Franken verlassen. Allerdings gilt die Klausel nur für Vereine ausserhalb Englands. Das bedeutet, dass es für andere Premier-League-Clubs so gut wie unmöglich ist, den Norweger in naher Zukunft zu verpflichten. Haaland war im Sommer für rund 75 Millionen Franken von Borussia Dortmund zu Man City gewechselt und legte dort einen furiosen Start hin. In drei Champions-League-Spielen traf er fünfmal für das Team von Trainer Pep Guardiola. (dpa)

