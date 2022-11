Zürich: Herzchirurgien vom Universitätsspital und Stadtspital unter einer Leitung

Omer Dzemali bleibt dem Triemli-Spital erhalten: Wie das Stadtspital am Donnerstag mitteilte, wird Dzemali per 1. Dezember sowohl als Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie am Stadtspital wie auch als Klinikdirektor der Herzchirurgie am Universitätsspital tätig sein. Mit der gemeinsamen Leitung würde an beiden Standorten das Leistungsangebot für geplante und notfallmässige chirurgische Herzeingriffe weiterhin sichergestellt, heisst es in der Mitteilung des Stadtspitals. Der Chirurg wurde bereits in der vergangenen Woche als Nachfolger von USZ-Klinikleiter Paul Vogt ernannt.