Nebenwirkungen – Herzentzündungen – Swissmedic prüft Moderna-Impfung bei Jungen

Sein Sohn hätte in den nächsten Tagen den Impftermin gehabt, doch jetzt ist A.Y.* verunsichert. Seit kurzem werden in Internetforen Meldungen diskutiert, wonach die Moderna-Impfung bei Jungen ein erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen wie Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen mit sich bringe. «Ich habe den Impftermin jetzt vorsichtshalber wieder abgemeldet», sagt A.Y.

Auch der 29-jährige M.H.* ist verunsichert. Er habe sich sehr lange, sehr viele Gedanken über die Impfung gemacht und sich am Wochenende dazu entschieden. Am Mittwoch habe er die erste Dosis Moderna bekommen. «Doch es verunsicherte mich, als ich am Abend die Meldungen las, dass andere Staaten diesen Impfstoff für jüngere Menschen zurückziehen.»

Berichte über mögliche Nebenwirkungen

Und gestern Mittwoch teilten Schweden und Dänemark mit, dass sie die Moderna-Impfung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorerst aussetzen werden. Der Grund sind Berichte über mögliche, wenn auch sehr seltene, Nebenwirkungen wie Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen. Das Risiko sei sehr gering, betonte die Regierung. Dennoch werden unter 18-Jährige in Dänemark und unter 30-Jährige in Schweden vorerst nur mit dem Biontech-Präparat geimpft.

«Wir werden bei Bedarf Massnahmen einleiten»

Moderna-Präparat wird höher dosiert

Person sei älter gewesen

Auch das Impfzentrum Winterthur in Winterthur ZH vermeldet keine Auffälligkeiten in der betreffenden Altersgruppe. Das Personal habe seit dem Start der Impfkampagne am 6. April bald über 200’000 Impfungen verabreicht, sagt Thomas Kraft, Geschäftsleiter des Impfzentrums Winterthur. «In einem Fall wies eine über 30-jährige Person danach eine Herzmuskelentzündung auf.» Ob diese mit Moderna oder Pfizer/Biontech geimpft wurde, konnte Kraft am Donnerstag nicht in Erfahrung bringen.