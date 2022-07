Meggen LU : Herzkrankheit rettet Rentner-Bankräuber nicht vor Gefängnis

Ein 84-Jähriger hatte vor Jahren zwei Banken in Meggen LU überfallen. Nun bestehen die Richter darauf, dass er seine Strafe trotz schlechter Gesundheit absitzt.

Der Mann hatte 2012 und 2017 Bankfilialen in Meggen überfallen.

Weil ein älterer Mann in Geldnot geraten ist, hatte er 2012 sowie 2017 eine Bankfiliale in Meggen LU überfallen. Wie die «Luzerner Zeitung» schreibt, ging der heute 84-Jährige äusserst amateurhaft vor. So verdeckte er sein Gesicht erst, als er das Innere des Raumes bereits betreten hatte. Weil ihn die Überwachungskamera aufgezeichnet hatte und mit einem Bild nach ihm gefahndet wurde, gestand er die Tat später.