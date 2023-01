Manipuliertes Rotlicht: «Herzli-Ampel» in Dübendorf – «Wir finden die Aktion mega süss»

«Die Ampel hat mich zum Schmunzeln gebracht», erzählt die 25-Jährige N. gegenüber 20 Minuten. Was hinter dieser «Herzli-Ampel» steckt, weiss sie allerdings nicht.

Seit kurzer Zeit leuchten diverse Ampeln im Stadtzentrum von Dübendorf in Herzform.

Bei verschiedenen Ampeln in Dübendorf wurden herzförmige Schablonen angebracht.

Herzliche Überraschung in Dübendorf ZH: Vor einigen Tagen entdeckte die Leserin B.N.* im Stadtzentrum eine spezielle Fussgängerampel: Statt des normalen kreisrunden Rotlichtes erstrahlte hier das Rot in Herzform. «Die Ampel hat mich zum Schmunzeln gebracht», sagt die 25-Jährige. «Ich musste allerdings zwei Mal hinschauen, denn so etwas habe ich noch nie gesehen.» Zur selben Zeit hätten zwei andere Frauen das Herz entdeckt und rege darüber diskutiert. «Wir waren uns aber alle einig, dass wir die Ampel-Aktion mega süss finden.»