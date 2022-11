SP-Bundesratswahlen: Herzog, Allemann oder doch Jositsch? Der Chancencheck.

Eva Herzog, 60 – Ständerätin Basel

SP-Bundesratskandidatin Eva Herzog gab am Donnerstag an einer Medienkonferenz ihre Kandidatur bekannt.

Sie politisiert eher am rechten Rand der SP und ist darum auch für Bürgerliche wählbar. Bevor sie als Ständerätin nach Bern kam, war sie Finanzdirektorin in Basel-Stadt. Dort habe sie die Finanzen wieder ins Lot gebracht, wie sie an ihrer Pressekonferenz am Donnerstag in Bern sagte.