Fensterlose Maid-Rooms : Herzog & de Meuron «bedauern» jetzt die «Sklaven-Zimmer» in Beirut

Die Basler Stararchitekten realisierten in Beirut Luxuswohnungen mit fensterlosen Angestelltenzimmern. In der Schweiz wäre so etwas verboten. Jetzt äussern sie dafür «grosses Bedauern».